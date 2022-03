🎥 Strade-winnares Lotte Kopecky speelde het slim en heeft grootste zege uit carrière beet: "Ik kan het niet geloven"

Of dit de grootste zege uit haar carrière was? Ja, daar moest Lotte Kopecky niet over twijfelen. De Strade Bianchi winnen, bij nog maar haar tweede deelname: wat een moment is dit voor de Belgische kampioene. Ook voor haar amper te vatten.

Het is ook waar ze op hoopte: door de stap naar het sterke SD Worx te zetten in de positie komen om de grootste koersen te winnen. "Ik kan het niet geloven. Dit was echt het plan dat de ploeg had. Het is superleuk om zo te koersen bij SD Worx. Ik kan zelf aanvallen, ik heb dan nog teamgenotes in de groep achter mij die me steunen. Het was een perfecte dag."

Kopecky moest in de slotkilometer afrekenen met Van Vleuten: een opdracht om u tegen te zeggen. "Je bent nooit zeker als je het tegen Annemiek van Vleuten moet opnemen, dat hebben we vorige week nog gezien", verwijst Kopecky naar de Omloop. "Ik had een goed gevoel. Ik wist dat Annemiek diegene was die je moest volgen. Ik moest haar eerst wat laten gaan. Ik weet niet wat er in mijn hoofd gebeurde, maar ik bleef gaan."

En vervolgens was het belangrijk om op de juiste plaats op kop te komen. "Toen we rechts opdraaiden, ging ik haar voorbij, maar in een volgende bocht passeerde zij mij weer. Het was een langgerekte sprint van aan de laatste bocht. Geweldig om deze koers te winnen."

Het viel ook op hoe slim Kopecky het aanpakte in de finale: ze had zich duidelijk de aankomst goed ingeprent. "Ik had de koers van vorig jaar gezien en de mannenkoers van vorig jaar. Ik was echt voorbereid voor de sprint. Dit is zeker de grootste overwinning van mijn carrière."