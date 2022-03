Zowaar geen prangende finale in de Strade: Pogačar rondt fantastische solo van vijftig kilometer schitterend af

De fantastische Tadej Pogačar tart de wetten van de sport. De Strade Bianche, dat is een finale waarbij het verschil gemaakt wordt in die laatste steile slotkilometer. Niet dit jaar: Pogačar liet de rest al achter op vijftig kilometer van de meet. Wat een kampioen.

Zeven renners kregen een vrijgeleide om al vroeg in de aanval te gaan: Van der Hoorn, Calmejane, Martinelli, Brenner, Heinschke, Zardini en Bevilacqua. Kort na de eerste grindstrook haakten ook Garcia en Zoccarato hun wagonnetje aan.

Een angstaanjagend moment deed zich voor op zo'n honderd kilometer van de meet, met een zware valpartij in het peloton. Vooral indrukwekkend was hoe de fiets van Alaphilippe in de lucht werd gekatapulteerd. De wereldkampioen kon wel nog verder, wat niet van iedereen gezegd kon worden. Heel wat klinkende namen moesten afstappen.

OPGAVE BENOOT EN CAMPENAERTS

Bij de opgaves ook Tiesj Benoot, de winnaar van 2018. Alpecin-Fenix zag Gianni Vermeersch uitvallen. Ook bij Lotto Soudal was de averij groot, met een opgave van Campenaerts en Van Moer. Ook door de namen van Matthews, die debuteerde in de Strade, en Mohorič mocht een streep getrokken worden.

Voor de vroege vluchters die het het langst volhielden, was het op 52 kilometer van de aankomst einde verhaal. Een paar kilometer verderop gooide Pogačar op een steil stuk reeds zijn troeven op tafel. Rodriguez was de enige die in de tegenaanval ging, maar er was geen houden meer aan bij Pogačar, die meer dan anderhalve minuut wegreed van de andere favorieten. Die grepen wel Rodriguez terug.

VERBETERING BIJ ASGREEN

Er kwam toch nog samenwerking in die groep, waar Asgreen zijn betere benen vond. Narváez, Simmons, Wellens en Valverde volgden. Dit kwartet verkleinde de kloof met de koploper tot een minuut. Asgreen bleef het volle pond geven en liet zijn medevluchters achter. Eén van hen sprong wel nog naar hem toe: die kranige Alejandro Valverde.

Ondertussen stabiliseerde de voorsprong van Pogačar wel: zijn solo bleef duren tot op de streep. De Sloveen was zelf ook betrokken bij die valpartij op honderd kilometer van de meet. Wat hij daarna uit zijn pedalen schudde, was machtig. De winnaar gaf nog een toeschouwer een high five. Valverde liet Asgreen nog achter in de strijd om de tweede plaats. Wellens werd achtste.