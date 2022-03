De Cauwer: "Vlamingen denken dat Van Aert beste renner is, maar Pogačar is de beste van de hele wereld"

Ook José De Cauwer was diep onder de indruk van de numero van Pogačar. Van Aert is héél goed, maar Pogačar is in zijn geheel gezien de beste renner ter wereld. Dat is de conclusie van de oud-bondscoach. En de Sloveen zakt binnenkort dus ook af naar de Ronde. Dat belooft.

José De Cauwer blikte bij Sporza van op het Piazza del Campo terug op de demonstratie van Pogačar in de Strade Bianche. "Fe-no-me-naal. Wij, Vlamingen, denken dat Wout van Aert de beste renner in het peloton is, maar Pogačar is absoluut de beste renner van de hele wereld momenteel." HOUDBAARHEIDSDATUM Zijn lange solo in de Strade spreekt tot de verbeelding. "Ik wil zelf de term Merckxsiaans niet gebruiken. Maar hij heeft het hier wel gedaan. Alleen vraagt hij heel veel van zijn lichaam door de manier waarop hij koerst. Ik weet niet of er geen houdbaarheidsdatum op hem staat." Is Pogačar nu ook favoriet voor de Ronde van Vlaanderen? "Nu zou ik hem wel naast Van Aert zetten. Maar pas op, de Ronde laat niet zomaar met zich sollen. Het is een andere wedstrijd, 260 kilometer ook. Maar eigenlijk zou ik hem 6 sterren willen geven voor de Ronde, alleen al omdat hij meedoet. De Tourwinnaar, amper 23 jaar oud. We moeten blij zijn."