Eén van de oorspronkelijke favorieten voor Parijs-Nice niet van start gegaan

Parijs-Nice is van start gegaan zonder één van de favorieten op de eindzege. Wie zeker tot het kransje kanshebbers behoorde, was Alexey Lutsenko. Het was ook voorzien dat de Kazachse renner aan de start zou verschijnen.

Dat is echter niet gebeurd. Zijn ploeg Astana Qazaqstand had reeds een bericht de wereld ingestuurd over de niet-deelname van Lutsenko. De nummer 7 uit de Tour van vorig jaar was ziek geworden en kon daardoor niet zoals voorzien meerijden in Parijs-Nice.

Gezien zijn progressie in het rondewerk, was Lutsenko zeker één van de favorieten voor een ereplaats of zelfs de eindzege. Lutsenko won in het verleden al eens een etappe in Parijs-Nice en kon nu dus voor een klassement gaan. Vorig jaar deed de kopman van Astana wel mee in Parijs-Nice, maar reed hij de koers niet uit.

🇫🇷 MEDICAL UPDATE: @ParisNice @AlexeyLutsenko3 won’t be able to start the race due to sickness. Get well soon, Alexey!#ParisNice #AstanaQazaqstanTeam — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) March 5, 2022

Astana Qazaqstan doet het in Parijs-Nice met de Kazachse renners Gruzdev, Fedorov en Natarov, de Italianen Batti en Felline, de Spanjaard De La Cruz en de Zuid-Afrikaan De Bod.