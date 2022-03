Wat mogen we verwachten van Tirreno-Adriatico? Welke Belgen kunnen iets forceren en wie zijn de favorieten?

Vorig jaar was het duimen en vingers aflikken bij een unieke editie van de Tirreno-Adriatico. Wat mogen we dit jaar verwachten?

Waarom likten we onze duimen en vingers af? Simpel, de renners maakten er een waar spektakelstuk van. Mathieu Van Der Poel reed de boel aan flaren in de regen in een loodzware heuveletappe, Van Aert won een sprint en een tijdrit, Alaphilippe punchte als de beste én Tadej Pogacar won het eindklassement. Begrijpt u wat we bedoelen?

© photonews

Dit jaar is er alleszins geen plaats voor de veldrijders in de Koers van de Twee Zeëen: Van der Poel is nog aan het herstellen van een rugblessure en Wout van Aert staat aan de start in Parijs-Nice. Maar wie mogen we wel verwachten?

Favorieten

Net zoals vorig jaar zal ook Tadej Pogacar aan de start staan. Na zijn demonstratie in de Strade zal hij ook de Tirreno op zijn naam willen schrijven, voor het tweede jaar op rij. Komt de concurrentie uit België? Remco Evenepoel staat namelijk ook aan de start maandag. Maar met Julian Alaphilippe heeft Alpha.Vinyl-Quick.Step alvast twee ijzers voor in het vuur te gooien.

© photonews

Jumbo-Visma wil de concurrentie aangaan met Tour-revelatie Jonas Vingegaard en ook de Ineos Grenadiers stellen een sterke formatie op met Geoghegan Hart, Carapaz, Ganna en Porte.

Belgen

Vanuit Belgische hoek starten zoals eerder gezegd Evenepoel, maar ook Greg Van Avermaet, Tosh Van der Sande, Tim Wellens, Maxim Van Gils, Jordi Meeus, Edward Theuns en Tim Merlier staan zeker aan de start.

Parcours

Via deze link kan u het profiel van elke rit bekijken. Starten doet de Tirreno met een tijdrit van 14 kilometer. Ideaal voor Ganna of Evenepoel om meteen de leiderstrui te nemen. Nadien volgen twee glooiende etappes die weleens op een massasprint kunnen eindigen. Een kans voor Merlier en Meeus om zich te meten met Cavendish, Démare, Nizzolo, Viviani, Ewan...

© photonews

De vierde en vijfde etappe lijkt dan weer gemaakt te zijn voor de punchers. Alaphilippe versus Pogacar? In de 6e etappe liggen in het slot twee cols van buiten categorie. De aankomst ligt echter na een afdaling waardoor het uitkijken wordt naar de tactiek van de renners. Wie moet er nog tijd goedmaken en smijt zich als een steen naar beneden van de Monte Carpegna?

Afsluiten doet de Tirreno niet traditioneel met een tijdrit in San Benedetto del Tronto dit jaar, wel met een rit in lijn die opnieuw spek voor de bek is van de sprinters. Pakt Merlier hier de sprinterstrui?