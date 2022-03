Iljo Keisse wil nog eens winnen in laatste jaar, wij hebben ideale kermiskoers gevonden

Iljo Keisse is begonnen aan zijn laatste jaar als profrenner. Daarin wil hij nog minstens één keer zelf succes behalen. We hebben alvast iets in gedachten.

De 39-jarige Keisse begon met de Omloop Het Nieuwsblad en zit momenteel in dienst van Jakobsen in Parijs-Nice.

Het wordt zijn laatste jaar, met als summum nog een keer de Zesdaagse van Gent rijden (en winnen?) in november.

Wetteren?

In een ideaal scenario zou Keisse zelf ook nog eens willen winnen. "Dat mag een kermiskoers zijn waar niemand om geeft, voor mij zou dat geweldig zijn. Maar in de ploeg met onze kwaliteit is het niet simpel om in een positie te komen waarin je kan winnen", klonk het in Het Nieuwsblad.

Als het een kermiskoers mag zijn, dan lijkt het Dernycriterium in Wetteren nu al een interessante optie te zijn voor de Gentenaar. Vorig jaar won Morkov er, Keisse is er heel geliefd en de supporters zouden er zeker ook van smullen - zeker als er niet plots een Pogacar of van Aert aan de start staat.