Jumbo Visma vs QuickStep 1-1 in Parijs-Nice: "Zij zijn op dit moment het best in conditie"

Na de demonstratie van Jumbo in de openingsrit won QuickStep-Alpha Vinyl dinsdag met Jakobsen de tweede rit van Parijs-Nice.

Van echte rivaliteit wil geen van beide ploegen spreken, maar de twee sterkste formaties van het peloton houden elkaar toch wel heel goed in de gaten.

“We zitten zo niet in mekaar”, zegt Yves Lampaert aan HLN. “Wij rijden niet tegen een ander. Maar we koersen wel om te winnen. Ik heb respect voor wat Jumbo gedaan heeft, natuurlijk waren we onder indruk, dus ik zeg chapeau. Daarom doet het nu ook deugd dat we zelf kunnen winnen.”

Ook Florian Sénéchal heeft geen speciale agenda tegen de ploeg van Wout van Aert. “Het was een goeie dag voor The Wolfpack. Zondag stonden we niet op de foto, maar wij zijn hier met een sprintploeg. In deze omstandigheden zijn we beter in ons element. Dit was leuk. We hebben een kleine revanche en dat is goed voor het vertrouwen en voor het vervolg. Jumbo Visma is de ploeg die momenteel het best in conditie is, maar het seizoen is nog lang.”