Neemt Quick-Step Jakobsen dan toch nog mee naar Milaan-Sanremo? "Het houdt ons bezig, we zijn er nog niet uit"

Fabio Jakobsen stapelt de sprintzeges op en droom van deelname aan Milaan-Sanremo. Bij Quick-Step was aanvankelijk het plan om hem 'La Primavera' niet te laten rijden, maar gezien de goesting en de vorm bij de renner in kwestie, komt het er misschien toch nog van.

Het is alleszins geen vaststaande zaak. Dat legt ploegleider Tom Steels uit in een gesprek met Sporza. "We zijn er nog niet uit. Het houdt ons ook bezig, maar we wachten eerst nog een paar dagen Tirreno af. De selectie is nog niet rond."

Aan de ploegleiding om een weloverwogen beslissing te nemen. "De Cipressa en Poggio zijn toch niet zo gemakkelijk. Maar er komt een dag dat Milaan-Sanremo toch weer uitdraait op een sprint van 40 à 50 renners, bijvoorbeeld als de wind goed staat. Is het die gok waard? Je moet rekenen dat je Milaan-Sanremo 10 keer moet rijden om als sprinter 1 à 2 kansen te krijgen."

Jakobsen heeft vertrouwen in de beslissingen van de ploeg

Terwijl het voor Jakobsen pas zijn debuut zou zijn. Steels benadrukt wel dat de Nederlandse sprinter de ploeg niet onder druk zet om hem kost wat kost mee te nemen. "Het is een heel nuchtere kerel. Hij heeft het volste vertrouwen in de beslissingen van de ploeg. Maar hij is er wel mee bezig."