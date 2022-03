Ritwinnaar van gisteren geeft op in Tirreno-Adriatico

Geen Caleb Ewan meer in de Tirreno-Adriatico. De Australiër gaf vandaag op door verschillende redenen, zo laat Lotto Soudal weten.

Caleb Ewan ging nog van start, maar stapte toch af. De ritwinnaar van gisteren focust volledig op Milaan-Sanremo.

“Caleb heeft wat last gehad van zijn kleine valpartij op woensdag en had het moeilijk gedurende de snelle start van deze vierde rit”, laat de ploeg weten. “Samen met het team is besloten om de Tirreno-Adriatico te verlaten.”

De focus ligt nu op een snel herstel van deze kleine blessures, zodat hij helemaal klaar is om te schitteren in de koers waar hij zijn gedacht heel zwaar op heeft gezet.