Tweevoudig ritwinnaar uit de Giro kondigt na het afstappen uit de Tirreno prompt zijn afscheid aan

Enkele dagen geleden koerste hij nog in de Tirreno, inmiddels is het afscheid aangekondigd door tweevoudig Giroritwinnaar Giovanni Visconti. De 39-jarige Italiaan overweegt al lang om te stoppen en heeft nu de knoop doorgehakt.

De tweede rit van de Tirreno reed Visconti niet meer uit. Op Facebook volgt een emotionele tekst. "Ik weet niet of ik me zwak voel of dat ik me sterk voel op dit exacte moment. Een ding weet ik goed: ik heb maanden en maanden last op de fiets en ik heb last van de fiets. Ik ben zeker geen kampioen geworden, maar ik denk dat ik een goede renner ben geweest."

"Ik wil geen renner zijn die zijn fiets achter zich aansleept terwijl zijn carrière al voorbij is", onderstreept Visconti. "Ik zeg dit al jaren, toch sluit ik al heel lang mijn ogen. Wat moet ik nog meer bewijzen? Ik heb al gezegd dat ik geen kampioen ben en zeker niet nog zal worden op mijn 39ste, dus waarom niet een beetje beter willen en de kracht vinden om te zeggen: genoeg."

ANGST

"Misschien is het gewoon de angst voor wat zal zijn en voor wat ik zal achterlaten. Ondanks de immense angst die ik ervaar, ga ik rechtdoor", heeft de man die in 2016 twee ritten won in de Giro nu toch besloten om te stoppen.