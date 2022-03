Yves Lampaert heeft last van sinusitis en gaat niet meer van start

Quick-Step Alpha Vinyl komt met het nieuws naar buiten op zijn sociale media. "Yves Lampaert heeft tijdens Parijs-Nice last gekregen van sinusitis. Na overleg met onze teamdokter deze ochtend, is besloten om hem niet meer te laten starten."

In de tijdrit van woensdag, gewonnen door Wout van Aert, werd Yves Lampaert 23ste. De bedoeling is dat door hem nu uit koers te nemen dit zijn herstel zal bespoedigen met het oog op andere wedstrijden die op de kalender staan.

.@yveslampaert has been suffering from sinusitis during #ParisNice and after consulting with our doctor this morning it has been decided that he will not take to the start today, to help speed up his recovery ahead of future races.



We wish Yves all the best for his recovery. pic.twitter.com/6iCdwbqBzF