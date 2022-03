🎥 Froome komt met frappante stelling over evolutie: "Omdat er meer data is, is koersen gevaarlijker geworden"

Chris Froome laat zich steeds meer horen over enkele kwesties in de koers. Het is steeds meer op data gebaseerd en dat heeft de zaken volgens Froome niet minder gevaarlijk gemaakt, integendeel. Dat is één van de thema's die aan bod kwamen in een uitgebreid interview.

Onlangs stelde Froome zich ook al de vraag of de tijdritfiets niet geband moet worden uit het wielrennen. In een interview bij sponsor Quad Lock heeft de viervoudig Tourwinnaar over de evolutie in het wielrennen. "De hoeveelheid data betekent dat prestaties veel meer begeleid worden", is de analyse van Froome. "Er bestaat zoveel data over de jongens die 's werelds grootste koersen winnen."

Dat zorgt er mee voor dat het niveau verhoogt. "Die data helpt het vormen van trainingsprogramma's en de voorbereiding die leidt tot het koersen. De lat is hoger gelegd in het profwielrennen. Iedereen heeft een gestructureerde training. Iedereen heeft een plan, een coach, een structuur om te volgen. Dat is een grote verandering in vergelijking met vijftien jaar geleden."

Ook de data over de toestand van de wegen wordt volop gebruikt. "Iedereen weet wat te verwachten. Er is een enorm gevecht voor de positie. Dit is de enige sport waarin het sneller gaat nadat iemand zegt: "Er komt een gevaarlijk dorpje aan met smalle wegen". Als je gezegd wordt dat er een gevaarlijk stuk aankomt, wil je daar als eerste zijn. Als iemand je zegt dat er gevaar om de hoek loert, gaat het tempo met 5 per uur de hoogte in."

Dat is misschien dan weer een minder gunstige ontwikkeling. "Omdat er meer data is, is de koers gevaarlijker geworden", stelt Froome. "Want vroeger zouden we bepaalde dingen niet geweten hebben en zou er niet zo'n gevecht voor positie zijn."