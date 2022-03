Paniek in de tent: ziet Yves Lampaert ook Milaan - San Remo (en meer?) aan zich voorbijgaan?

Yves Lampaert had last van sinusitis en ging donderdag niet meer van start in Parijs-Nice. Er komen immers nog andere belangrijke afspraken aan voor hem dit voorjaar. Maar hoe zit het daarmee?

Quick-Step Alpha Vinyl hield Yves Lampaert aan de kant voor de rit van donderdag. Alle teams samen zorgden ervoor dat liefst 18 renners (waaronder 5 Belgen) niet meer aan de start kwamen. Koorts Woensdag was hij nog 23e in de tijdrit, maar er blijkt nu toch wel iets aan de hand te zijn. Sinusitis, maar met koorts. “Ik hoestte al enkele dagen, maar in de nacht van dinsdag op woensdag brak de sinusitis goed door", aldus Lampaert tegen Het Nieuwsblad. "Neen, het is géén corona, maar met koorts rijd je niet.” En dus komt ook Milaan - San Remo op de helling te staan.

