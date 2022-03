Pogacar is een absoluut fenomeen: "Daar heb ik geen bloedafname voor nodig om dat te weten"

Je hebt indruk maken en je hebt indruk maken. En wat Tadej Pogacar de laatste jaren aan het doen is, dat is ... indruk maken.

Tadej Pogacar is nog steeds maar 23, maar ondertussen heeft hij met twee keer de Tour de France, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije en nu ook de Strade Bianche al een prachtige erelijst.

"Hij voerde opnieuw een nummer op dat fantastisch was", aldus José De Cauwer in Extra Time Koers. "Zijn waarden zijn fenomenaal. Hij is abnormaal samengesteld, dat zie je op basis van bloedwaardes."

Fenomenaal

"Daarvoor heb ik geen bloedname nodig om dat te zien", pikte Jan Bakelants in. "Hij is uniek in zijn soort, ik heb absolute bewondering."

"Dit is nog straffer dan wat Wout van Aert doet, die soms nog vrij zuinig rijdt in zijn grote inspanningen", aldus opnieuw De Cauwer.