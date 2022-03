Wout van Aert grapt over terugkeer Mathieu van der Poel: "Zo snel had het nu ook niet gehoeven"

De nakende terugkeer van Mathieu van der Poel in het peloton betekent dat Wout van Aert zijn eeuwige concurrent straks weer zal tegenkomen. Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen staan immers op het programma van Van der Poel.

Laatstgenoemde begint in principe later deze maand met koersen in de Coppi e Bartali en zou dus de meeste klassiekers nog moeten kunnen meerijden. Wat denkt Van Aert over de terugkeer van Van der Poel? "Zo snel had het nu ook niet gehoeven", grapt de groenetrui uit Parijs-Nice bij VTM Nieuws en Sporza. "Neen, ik ben blij dat Mathieu aan de betere hand is."

MET VAN DER POEL REKENING HOUDEN

Een verrassing is het ook niet helemaal. "Het zat er aan te komen dat hij zijn rentrée ging maken. We konden allemaal zien dat hij hard aan het trainen was. Ik hoop dat dat voorspoedig verloopt voor hem. Het is meteen iemand waar we rekening mee zullen moeten houden. Ik denk dat dat een positief verhaal is."

Vooraleer hij het weer tegen Van der Poel op neemt, zet Van Aert zijn weg in Parijs-Nice verder in de zesde rit. "Het is opnieuw een moeilijke rit, met iets minder lastige beklimmingen dan gisteren. Voor ons is het hetzelfde principe: wij zijn niet per se geïnteresseerd in de ritoverwinning."

WONDE EVOLUEERT GUNSTIG

Gaat de ontsnapping dan voorop blijven? "Ik acht de kans toch groter dat er een ploeg geïnteresseerd zal zijn om de vlucht terug te halen. Het is echt de laatste kans voor snelle mannen als Coquard of de jongens van Trek." En hoe zit het ondertussen met de knie van Van Aert? "De wonde wordt stilaan beter, maar het heeft wel tijd nodig. Altijd goed verzorgen. Ik heb er geen last van op de fiets, da's het belangrijkste."