📷 Hoopgevend nieuws na horrorcrash: "Kijk eens wie er opnieuw op de fiets zit!"

Het is ondertussen anderhalve maand geleden dat Egan Bernal een zware val maakte op training en bijna dood was. Maar zie ...

Bernal knalde op training in Colombia op een geparkeerde bus. Even werd gevreesd voor het einde van zijn leven, later ook voor zijn carrière.

Ondertussen stuurt de Colombiaan steeds meer hoopgevende berichten de wereld in. Nu laat hij in een post op de sociale media weten dat hij opnieuw op de fiets zit.

Weliswaar nog steeds van thuis en dus op de rollen, maar toch. Het is opnieuw een mooie stap in de goede richting voor de klimmer.