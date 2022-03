Lotto-youngster, eerder nog goed voor de eindzege in de Saudi Tour, moest afstappen in Tirreno-Adriatico

Lotto doet het in de Tirreno met een paar man minder. Ook de talentvolle youngster die de Saudi Tour won, Maxim Van Gils, moest vrijdag afstappen. Net als zijn ploegmaat Rüdiger Selig overigens. De Tirreno is voor hen al zwaar genoeg geweest.

Maxim Van Gils is bezig aan zijn tweede profseizoen en droeg ook zijn steentje bij aan de uitstekende seizoensstart van Lotto Soudal. Van Gils won de vierde etappe in de Saudi Tour en ook de eindzege was voor de 22-jarige renner.

NIET AANGEKOMEN IN FERMO

Nadien bestond zijn kalender uit eendagskoersen als de Faun-Ardèche Classic, Drône Classic en de Strade Bianche, vooraleer hij naar Tirreno-Adriatico trok. De vijfde etappe van de Tirreno reed Van Gils niet meer uit, aankomstplaats Fermo zou hij niet meer halen.

Na de opgaves van Van Gils en Selig houden ze bij Lotto Soudal weer twee man minder over, nadat Caleb Ewan al uit de wedstrijd stapte. De Australiër had in Terni in de derde etappe Lotto wel al een ritzege bezorgd.