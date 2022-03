Remco Evenepoel te ontgoocheld om te reageren, Pogacar spreekt wél over jonge Belg: "Zag dat hij aan het afzien was"

De koninginnenetappe in de Tirreno-Adriatico leverde heel wat spektakel op. Remco Evenepoel werd op vier minuten gereden door Tadej Pogacar.

Remco Evenepoel zakte helemaal door het ijs en eindigde op iets meer dan vier minuten van winnaar Tadej Pogacar.

Afzien

Na de race was hij zelf te ontgoocheld om te reageren tegenover de pers. Winnaar Pogacar sprak wel, ook over de Belg.

"Ik hoorde dat hij het lastig had. In sommige haarspeldbochten kon ik ook zien dat hij aan het afzien was. De koude eiste zijn tol bij meerdere renners. Het was nul graden aan de top", klinkt het bij Sporza.