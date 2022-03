Van Aert voor start van bergrit: "Ik in het groen en Primož in het geel? Je ziet dat we dat goed kunnen combineren"

Wout van Aert stroopt de mouwen op voor een bergrit in Parijs-Nice, al is het vooral Primož Roglič die het zal moeten waarmaken. Roglič draagt momenteel de gele leiderstrui en Van Aert de groene trui. Het is de bedoeling om het in de Tour ook zo te doen.

Over de aanpak van de etappe naar de Turini is het niet heel erg lang nadenken. "Op de slotklim zal het grootste werk voor Primož Roglič zelf zijn, denk ik. Rohan Dennis is ook een man die lang moet overleven. Onze taak zal zijn om in het begin niet in een slechte situatie te belanden", zei Wout van Aert aan VTM voor de start.

"Er zijn nog wat jongens die op korte afstand staan die misschien in een vroege vlucht zullen proberen te geraken", vervolgde Van Aert. "Ik denk dat we scherp moeten zijn en zo zuinig mogelijk aan de slotklim moeten beginnen."

EEN MEER ONTSPANNEN VAN AERT

Roglič heeft nog niet te veel energie moeten verspillen. "Ik denk dat hij - voor zover dat kan - op besparingsmodus tot hier is geraakt. Ook donderdag is hij weinig bestookt geweest. Het bevalt mij wel dat ik eens meer ontspannen aan de start kan komen. Het is goed voor het hoofd dat er niet altijd die druk is." Van Aert in het groen en Roglič in het geel, dat werkt? "Je ziet gisteren toch dat we dat goed kunnen combineren, vind ik."