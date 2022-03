De laatste opvallende opgaves: na het reeds afstappen van Wellens passen ook Mas en Vivani voor slotrit Tirreno

Logisch dat Tim Wellens niet aan de start van de slotrit verschijnt, want hij reed ook de zesde etappe niet uit. Wellens haalde de aankomst in Carpegna niet: de renner van Lotto Soudal stapte onderweg af. Met ook al een zware Strade Bianche achter de rug, kort na de Omloop te moeten missen door ziekte, is enige recuperatie wellicht aan de orde.

Ook voor Enric Mas van Movistar hoeft die slotetappe niet zonodig. Dat heeft alles te maken met het feit dat de Spanjaard zaterdag ten val kwam. Mas geeft er de voorkeur aan om van zijn val te kunnen herstellen. Dat betekent meteen het einde van zijn Tirreno.

UPDATE: Unfortunately @eliaviviani will not start the final day of #TirrenoAdriatico due to feeling unwell with a respiratory infection. We wish you a speedy recovery Elia! pic.twitter.com/ER3XHKyLNO