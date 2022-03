De seizoensstart van Wout van Aert onder de loep: in meerdere aspecten nu al absolute top

De start van het wegseizoen van Wout van Aert mag gezien worden. In meerdere aspecten van het wielrennen presteert Van Aert nu al op absoluut topniveau.

Daarom nemen we al eens onder de loep hoe ver Wout van Aert staat op welk terrein. Zijn veelzijdigheid is uiteraard een enorme troef: Van Aert is sprinter, tijdrijder en klimmer in 1, met daarnaast nog het vermogen om te presteren in de klassieke eendagskoersen. In welk van deze specialiteiten heeft hij zich dit jaar al het meest bewezen?

DE KLASSIEKE RENNER WOUT VAN AERT

Het is om die grote klassieke zeges te kunnen boeken dat Van Aert het WK veldrijden oversloeg en zichzelf zo enkele weken extra bezorgde om op hoogtestage het wegseizoen voor te bereiden. Bij de eerste Vlaamse WorldTour-koers stond Van Aert er meteen: hij demarreerde aan de voet van de Bosberg in de Omloop en niemand kon hem volgen. Alles wijst erop dat WVA in de hele grote klassiekers zijn topvorm gaat bereiken.

© photonews

DE KLIMMER WOUT VAN AERT

Door die hoogtestage is het ook geen verrassing dat Van Aert net in het klimmen, het aspect van het wielrennen waarin hij al het meest verraste, al vroeg een goed niveau haalt. De laatste rit in Parijs-Nice was hiervoor de eerste test en daarin is Van Aert met glans geslaagd. De Belgische kampioen redde eigenhandig de eindzege van zijn ploegmaat Primož Roglič.

© photonews

DE SPRINTER WOUT VAN AERT

De sprint baart wellicht het meeste zorgen. In de massasprints waarin Van Aert meedeed, moest hij het telkens stellen met een ereplaats. Na stevige trainingsblokken en de opeenvolging van ritten in Parijs-Nice rekent Van Aert erop om nu meer frisheid te verwerven, wat hem opnieuw moet doen uitpakken met een snedige sprint. De vraag is of dat zaterdag al lukt in Sanremo, waar hij zijn sprint mogelijk nodig zal hebben.

© photonews

DE TIJDRIJDER WOUT VAN AERT

In de tijdrit van Domérat naar Montluçon kroop Van Aert voor het eerst tijdens de koers op de tijdritfiets. De ambitie om de tijdrit te winnen, was er vooraf zeker. Daarom was het ook een domper toen hij in de groene trui en niet in zijn traditionele tijdritpak moest vertrekken. Zelfs dat kon Van Aert niet van de zege houden. WVA ging sneller dan Roglič, Dennis en Küng. Dat belooft voor de tijdritten die nog volgen later dit jaar.