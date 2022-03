Marc Sergeant zoekt antwoorden op offday van Evenepoel: "Hij moet doelen herschikken"

Remco Evenepoel kwam er zaterdag niet aan te pas en was zelf te ontgoocheld om voor de camera's te reageren.

Op de eerste helling van de dag moest Evenepoel al lossen. Het werd een complete offday. “Het wordt stilaan een mysterie”, zegt Marc Sergeant aan Het Nieuwsblad. “Ook binnen de ploeg zullen ze zich in de haren krabben.”

Toch verliest Sergeant het geloof niet in Evenepoel. “Hij blijft een steengoede renner. Wat we eerder in de Tirreno van hem gezien hadden: sterk, agressief, heel knap. Geen twijfel. Maar dan is daar weer dat dipje. Zit het hem in de recuperatie? Herstelt hij minder goed dan anderen? Want het is niet de eerste keer.”

In Valencia had Evenepoel ook al een mindere dag. “En wat hem - toegegeven: in speciale omstandigheden - vorig jaar in de Giro overkwam, weet ook iedereen nog. Het doet je nadenken. Al jaren focussen we met zijn allen, hijzelf incluis, op het rondewerk. Maar een mindere dag in zo'n ronde en je klassement is helemaal om zeep.”

Sergeant trekt dan ook een opvallende conclusie. “Misschien moet hij zijn doelen herschikken, al was het maar tijdelijk, en meer voor het eendagswerk gaan. Als hij in die eendagskoersen een topdag heeft, wie gaat hem dan terughalen? En heb je daar een dipje is er een dag om zeep, maar geen hele week of meer. Het gaat hem meer voldoening geven dan wat hij nu doet.”