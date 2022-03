Vanmarcke en Campenaerts van de partij op Nokere Koerse

Woensdag wordt Nokere Koerse gereden. Sep Vanmarcke en Victor Campenaerts staan voorlopig op de deelnemerslijst.

Vanmarcke is een tijdje ziek out geweest, Victor Campenaerts kwam ten val in de Strade Bianche. Normaal ging Campenaerts pas vrijdag terugkeren, maar hij lijkt al klaar.

Vanmarcke liet de Omloop schieten en trok op stage naar Tenerife. “Dat was de bedoeling, maar ook in Tenerife werd ik ziek en moest ik noodgedwongen een lager gelegen hotel opzoeken om eerst uit te zieken”, klinkt het.

“Daarna kon ik de trainingen en stage wel voortzetten. Ik ben nog niet honderd procent fit. Het is koffiedik kijken hoe ik woensdag die eerste koers zal verteren.”

Na Nokere Koerse rijdt Vanmarcke ook nog Milaan-Sanremo, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.