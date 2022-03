Belg die in Omloop hersenschudding opliep zal woensdag aan de start staan in Nokere

Nokere Koerse is niet alleen een zeer interessante voorjaarskoers, het betekent ook de rentree voor één renner.

Want Piet Allegaert zal na zijn hersenschudding die hij opliep bij een val in de Omloop Het Nieuwsblad opnieuw aan de start staan van een koers. Tweeënhalve week na zijn laatste wedstrijddag mogen we nog niet veel verwachten van de renner van Cofidis maar met het oog op de klassiekers is het goed dat hij zo snel al terug is.

Naast Allegaert staan er met Jelle Wallays en Kenneth Vanbilsen nog twee Belgen aan de start in Deinze voor Cofidis. Ze vergezellen Andre Carvalho (POR), Wesley Kreder (NED) en Max Walscheid (DUI). Aanvankelijk zou ook Axel Zingle (FRA) aan de start staan maar de Fransman moet verstek geven.