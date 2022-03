Intermarché-Wanty-Gobert speelt Kristoff én Girmay uit in Milaan-Turijn, ook Alpecin-Fenix klaar met huiswerk

In Milaan-Turijn schuiven ploegen Intermarché-Wanty-Gobert en Alpecin-Fenix hun snelle mannen naar voren. Bij Intermarché zijn dat Kristoff en Girmay. Bij Alpecin Janssens, Mareczko en Sbaragli.

De hertekende versie van Milaan-Turijn belooft een kans te worden voor sprinters om hun slag te slaan in een Italiaanse eendagskoers. Met Alexander Kristoff en Biniam Girmay beschikt Intermarché-Wanty-Gobert over zowel een zeer ervaren als een hele jonge sprinter. Dan heb je ook nog Andrea Pasqualon achter de hand, voor wie ook nog een belangrijke rol kan weggelegd zijn.

Pasqualon is niet de enige Italiaan in de selectie, want ook Lorenzo Rota en Simone Petili zullen aan de start verschijnen. Met Loïc Vliegen en Georg Zimmermann zijn er ook twee renners uit de selectie voor Parijs-Nice die de ploeg vervoegen in Italië.

Bij Alpecin-Fenix doen ze het met net iets minder klinkende namen bij hun kopmannen, al betekent dat niet noodzakelijk dat ze ook minder kans maken. Jimmy Janssens, Jakub Mareczko en Kristian Sbaragli zijn zeker snel aan de meet. Hun ploegmaats voor deze wedstrijd zijn Simon Dehairs, Tobias Bayer en Lionel Taminiaux.