Johan Museeuw denkt aan Oekraïne en doet duit in het zakje met online verkoop

Naar Oekraïne trekken om mee te vechten doet hij niet. Maar in samenwerking met artiest John Mettepenningen verkoopt Johan Museeuw prachtige schilderijen van hem met de regenboogtrui als achtergrond.

Museeuw zette zijn handtekening op 20 tekeningen van Mettepenningen, goed voor 10 tekeningen in 2 verschillende maten. Een schilderij kost tussen de 800 en de 1300 euro.

De opbrengst van de verkoop gaat naar het vluchtelingenagentschap van de VN dat is opgericht om gevluchte Oekraïners op te vangen na de inval van Rusland.

