Bingoal Pauwels Sauzen WB gaat met titelverdediger op zoek naar nieuwe stunt in Nokere Koerse

Ook de titelverdediger zal er bij zijn in Nokere Koerse en dat is een renner van Bingoal Pauwels Sauzen WB. De editie van 2021 bracht een grote verrassing voort.

Niemand had toen een antwoord op de aanval van Ludovic Robeet. Ook dit jaar komt Robeet aan de start van Nokere Koerse. "Ik weet dat ik niet bij de favorieten hoor, maar dat was vorig jaar ook niet zo. Het zal een andere koers zijn, met ook een parcourswijziging. Alles is mogelijk tot op de streep. Ik geef zoals altijd het beste van mezelf", aldus de titelverdediger voor aanvang van de 76ste editie van Nokere Koerse.

Naast Robeet kan Bingoal Pauwels Sauzen WB nog enkele andere jongens opstellen die in prima vorm verkeren. Milan Menten bijvoorbeeld wist onlangs nog een koers te winnen. Voor de sprint houdt de ploeg Timothy Dupont achter de hand.

Andere renners van de Belgische formatie die in Deinze aan de start komen zijn Louis Blouwe, Laurenz Rex, Tom Wirtgen en Mathijs Paasschens.