Kopecky kan kassa doen rinkelen als ze in Nokere Koerse eerste zege sinds Strade boekt en zo teamgenote eert

Weinig zeges zullen even zoet smaken als die in de Strade. Als Kopecky ook Nokere Koerse kan winnen, zou dat toch ook wel heel bijzonder zijn. Dat heeft dan onder meer met het prijzengeld te maken.

Na de straffe overwinning van Lotte Kopecky in de Strade Bianche volgde ruim een week later een derde plaats in de Ronde van Drenthe. In Nokere Koerse gaat Kopecky dus voor een derde podiumplaats op rij en het liefste staat ze uiteraard op het hoogste schavotje.

Als dat haar lukt, kan ze er ook financieel wel bij varen. Het prijzengeld voor de mannen en de vrouwen in Nokere Koerse is dit jaar gelijk getrokken, zoals ook werd aangetoond op de affiche, met een mannenbeen en een vrouwenbeen op het denkbeeldige podium.

KOERSEN VOOR AMY

Een overwinning van Kopecky of een teamgenote, zou ook heel bijzonder zijn voor SD Worx. Vorig jaar werd Nokere Koerse bij de vrouwen immers gewonnen door Amy Pieters, de onfortuinlijke Nederlandse die nog altijd in coma ligt.