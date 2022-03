Lofzang voor Tadej Pogačar gaat onverminderd voort: "Een renner buiten categorie, hij is fantastisch"

Tadej Pogačar heeft al een enorme indruk gemaakt dit seizoen. De lofzang voor de Sloveen komt van alle kanten. Zelfs van bij Ineos, een ploeg die hoopt om in de Tour hem het vuur aan de schenen te leggen.

Richie Porte ziet hem een niveau halen dat maar weinig renners kunnen benaderen. "Pogačar is een renner buiten categorie", zegt de Australiër aan VeloNews. "Roglič ook, denk ik. Het triestige voor Tadej is dat hij nu bepaalde vragen en insinuaties moet beantwoorden. Voor mij is hij absolute klasse. Hij is een geweldige jongen, dit is boeiend voor de toekomst van de sport. Hij gaat de beste van de besten zijn."

© photonews

Porte kon de prestaties van Pogačar in Tirreno-Adriatico van op de eerste rij aanschouwen en haalt zijn demarrage op de Carpegna aan. "Toen hij wegsprong, was het niet dat we al enorm hard koersten. Hij reed gewoon weg, niemand was zelfs nog maar in staat om te reageren. Hij ging belachelijk snel. Hij ging gewoon weg en dat was het laatste wat we van hem zagen."

De vraag is: hoe dominant kan Pogačar worden? "Ik denk dat de volgende vijf jaren niet veel grote koersen door iemand anders dan hem gewonnen gaan worden. Dit is wat wielrennen nodig heeft, hij is fantastisch. Hij is ook een normale, heel nuchtere jongen."