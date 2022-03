Lotte Kopecky ontgoocheld met tweede plaats: "Doe het voor de veiligheid"

Lotte Kopecky werd in Nokere Koerse tweede, na een alweer ongenaakbare Wiebes.

Kopecky had duidelijk meer verwacht van haar sprint in Nokere Koerse. “Wiebes schoot in de sprint echt weg zoals een komeet”, liet onze landgenote achteraf weten. “Ze kwam met enorm veel snelheid af en was er was niets aan te doen denk ik.”

Sprinten op de kasseien was niet bepaald gemakkelijk. “Daarom houd ik men handen bovenop het stuur in de spurt. Ik heb het gevoel dat ik zo het meeste kracht op mijn pedalen kan zetten, maar het is toch vooral voor de veiligheid.”

De koers werd ontsierd door heel wat valpartijen, maar daar bleef de Belgisch Kampioene vandaag gelukkig van gespaard.