Louis Vervaeke als luitenant voor Remco Evenepoel: "Hij zorgt dat je voor hem wil werken"

Remco Evenepoel heeft aan Louis Vervaeke een stevige helpende hand bij QuickStep-Alpha Vinyl.

De verwachtingen die het grote publiek heeft van Remco Evenepoel zijn hooggespannen, maar het valt nog te zien of de youngster van Patrick Lefevere die allemaal kan waarmaken.

“Remco is een heel bijzonder creatie van de natuur, maar hij is niet de enige”, zegt Vervaeke bij de RTBF. “Er zijn heel veel jonge renners met een zeer hoog niveau, een niveau dat vorige generaties nooit haalden en dat is nieuw. Ik weet dus niet of Remco een grote ronde gaat winnen, maar ik ben ervan overtuigd dat hij er de vaardigheden voor heeft.”

Vervaeke is de perfecte luitenant voor Evenepoel. “Dat is de reden waarom ik voor dit project koos. Ik ga me inzetten om de droom van Remco en het team waar te maken. Met hem hebben we de ideale kopman voor eittenkoersen, al moet er nog heel veel werk verzet worden.”

“Remco is een superaardig, iemand met een groot hart. Hij zorgt dat je voor hem wil werken. Ik heb nooit het talent gehad dat Remco heeft, maar ik heb wel veel geleerd in mijn carrière. Ik wil hem op de moeilijke momenten bijstaan, hem een luisterend oor bieden en hem op sportief vlak tactisch begeleiden.”