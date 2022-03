Greg Van Avermaet 15de keer in Milaan-Sanremo, verblijf is back to basics

Greg Van Avermaet start zaterdag voor de vijftiende keer in La Primavera en doet dat met de nodige ambitie.

Van Avermaet start ondanks zijn 36 lentes met veel ambitie aan Milaan-Sanremo. “Het podium is nog altijd een doel. Zo niet zou ik niet starten. Ik ben niet de snelste, maar nog steeds sterk”, stelt Van Avermaet in HLN.

“Ik ben zeker dat Pogacar op de Poggio het verschil kan maken, maar de andere favorieten maken kans om hun wagonnetje aan te haken en in een sprint zal Pogacar niet altijd de snelste zijn.”

Tussen de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo verbleef Van Avermaet vroeger bij BMC aan de oevers van het Gardameer.

Bij AG2R-Citroën is dat heel wat anders, een beetje back to basics. “We logeren in Novarra. Niet echt de streek waar je wilt zitten. We slapen op een voetbalcomplex. Een beetje minder dan ik gewend was, maar ik mag niet klagen. Het is eens iets anders.”