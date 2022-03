Het houdt niet op: geen titelverdediger Jasper Stuyven in Milaan-Sanremo, Trek haalt er meteen nieuwe kopman bij

Ze houden niet op, de afzeggingen voor Milaan-Sanremo. Jasper Stuyven zal zijn titel in de Primavera niet kunnen verdedigen. Trek-Segafredo heeft een nieuwe kopman aangeduid.

Het bovenstaande beeld van een juichende Jasper Stuyven zullen we dit jaar dus niet te zien krijgen op de Via Roma. Jammer, maar helaas. Stuyven is de zoveelste klinkende naam die enkele dagen voor het plaatsvinden van Milaan-Sanremo moet afzeggen door ziekte.

Op zijn koersintelligentie kan Trek-Segafredo dus geen beroep doen. Om hem te vervangen als kopman, haalt de ploeg in extremis toch nog Mads Pedersen bij de selectie. De in vorm verkerende Deen was tot hiertoe een opvallende afwezige voor La Primavera.

FIT GERAKEN VOOR KASSEIKLASSIEKERS

"Ziek worden op dit moment van het seizoen is een grote ontgoocheling", reageert Stuyven op zijn afzegging voor Milaan-Sanremo. "Natuurlijk had ik graag rugnummer 1 opgespeld nadat ik vorig jaar mijn eerste Monument won. Ik dacht dat ik veilig door Parijs-Nice was geraakt, maar ik heb duidelijk iets opgepikt. De focus ligt er nu op om weer gezond te worden met het oog op de kasseiklassiekers."