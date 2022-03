Oliver Naesen moet passen voor het Monument waarin hij al een keertje tweede werd

Geen Oliver Naesen in het eerste Monument van het jaar. Een wedstrijd waarin hij al eens tweede eindigde overigens.

Oliver Naesen ontbreekt op de deelnemerslijst van Milaan-Sanremo. Naesen is één van de vele renners die momenteel ziek is. Uiterst vervelend uiteraard met de klassiekers die nu voor de deur staan. Dit weekend zullen we hem niet in de koers zien.

"Ik ben door ziekte niet in staat om van start te gaan in Milaan-Sanremo", schrijft Naesen op zijn Instagrampagina, met daarboven een foto van de editie van 2019, toen hij als tweede over de streep kwam na winnaar Alaphilippe.

Het zal aan de ploegmaats van de Belg zijn om met AG2R Citroën voor een verrassing te zorgen. "Ik stuur positieve vibes naar mijn vrienden van AG2R", laat Naesen nog weten.