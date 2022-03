Belg onderneemt poging om wereldrecord Everesting op Zwift te breken: "Hij beschikt over de papieren om dit te doen"

Is het wereldrecord Everesting op Zwift straks in handen van een Belg? Er komt alvast een poging aan om het huidige wereldrecord te verbreken en wel door Michiel Minnaert. Die is overigens zeker niet aan zijn proefstuk toe.

Minnaert maakt ook deel uit van de wielerploeg Bataia Brigade. "Michiel Minnaert is meervoudig winnaar van de Marmotte Gran Fondo", noemt Lucas Vermeire van Bataia Brigade meteen één van diens opvallendste prestaties tot dusver op. "Hij ziet het dit seizoen superhard zitten."

"Hij wil meedoen op het WK Gran Fondo in Trento, het zou schitterend zijn moest hiij daar de kampioenentrui kunnen veroveren. Dat zou redelijk wat prestige met zich meebrengen. Eén van de doelen in de weg daarnaartoe is het WK Everesting op Zwift", legt Vermeire uit.

RADIO TOWER

Bij Everesting dient 8848 meter geklommen te worden. Het is duidelijk voor welke opdracht Minnaert staat. "Hij moest zestig keer een beklimming op en af die de Radio Tower noemt. De opdracht is om onder de zes uur te blijven: 5 uur en 56 minuten is de tijd die hij moet verbreken. Dat is redelijk scherp, maar hij beschikt over de papieren om dit te doen."