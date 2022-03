Britse wielrenner van TotalEnergies heeft sleutelbeen gebroken bij valpartij in GP de Denain

Een jammerlijke diagnose: een valpartij in de GP van Denain heeft tot een gebroken sleutelbeen geleid. Slachtoffer is een renner van TotalEnergies.

Het is Christopher Lawless die in de Franse eendagskoers tegen de vlakte ging en dat bleef niet zonder gevolgen. Dat bevestigt ook zijn ploeg TotalEnergies."Slecht nieuws voor Chris. Hij is slachtoffer geworden van een valpartij en heeft een sleutelbeenbreuk opgelopen."

Een domper dus voor Lawless in de eerste maanden van zijn tweede seizoen voor TotalEnergies. Voordien reed de Brit drie jaar bij Sky en later Ineos. "We wensen hem een spoedig herstel", voegt zijn huidige werkgever nog toe aan de mededeling.

Mauvaise nouvelle pour Chris 😔 Victime d’une chute, notre coureur souffre d’une fracture de la clavicule. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement 🙏



Victim of a crash, Chris Lawless suffers from a broken collarbone. Get well soon Chris. pic.twitter.com/bDDLnrJhJP — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) March 17, 2022

De GP de Denain was overigens al de vijfde koers dit jaar die Lawless niet kon uitrijden. Het overkwam hem ook al in de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurrne, Le Samyn en de Profronde van Drenthe.