Jumbo-Visma doet er alles aan om Van Aert te beschermen: "Waken over Wout is waken over je eigen gezondheid"

Wout van Aert beschermen: dat is de voornaamste taak van Jumbo-Visma. Niet enkel tijdens, maar ook voor de koers. je mag er niet aan denken dat Van Aert zou moeten passen voor Milaan-Sanremo.

Met de ziektegolf die momenteel het peloton teistert, is het overal toch met een bang hartje vasthouden. Bij Jumbo-Visma is enkel Mike Teunissen ziek. Hoe komt het dat de Nederlandse formatie er grotendeels in slaagt om de ziektes weg te houden? "In de eerste plaats omdat we onze gezondheidsprotocollen nog steeds nauwgezet opvolgen", zegt persverantwoordelijke Ard Bierens in HLN.

"Nu praten we in eerste instantie over Covid, maar ze gaan breder dan louter het virus en en houden ook influenza en andere virale infecties tegen", gaat Bierens verder. "Het vermijden van een massale interne uitbraak heeft uiteindelijk met discipline te maken."

GROOT VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL

Dat moeten alle renners en stafleden goed beseffen. "Het verantwoordelijkheidsgevoel is groot en unaniem. Wout beschermen is ook een beetje je persoonlijke gedrag aanpassen. Waken over Wout is waken over je eigen gezondheid. Daar is iedereen binnen de ploeg van doordrongen."