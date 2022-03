Pogačar is licht verkouden: "Van Aert in uitzonderlijke conditie, denk niet dat Van der Poel komt om te trainen"

Tadej Pogačar ontsnapt niet helemaal aan de ziektegolf: hij is licht verkouden. Van Aert en Van der Poel, twee mogelijke concurrenten in Milaan-Sanremo, hebben daar geen last van.

Er is natuurlijk ook maar één renner die kan zeggen dat hij de UAE Tour, Strade Bianche én Tirreno gewonnen heeft. "Je kan misschien horen dat ik geen honderd procent ben", opent Pogačar zijn persbabbel in aanloop naar La Primavera. "Ik heb een verstopte neus. Het was een moeilijke week na een zware Tirreno-Adriatico. Het was tijdens de Tirreno elke dag koud weer. Nadien was ik vrij vermoeid en kon ik een paar dagen amper trainen."

In Milaan-Sanremo zijn er verschillende kandidaat-winnaars

Heel vervelend met zo'n belangrijke wedstrijd in het verschiet. "Pas gisteren kon ik weer wat werk verzetten op de fiets. Nu voel ik me wel oké. Ik zou morgen in orde moeten zijn." Vervolgens zal hij Wout van Aert moeten bekampen voor de zege. "Iedereen weet dat Van Aert in uitzonderlijk goede conditie verkeert. In de finale van Milaan-Sanremo zijn er echter verschillende kandidaat-winnaars."

Pogačar weet dat heel wat teams met ambitie naar Milaan-Sanremo komen. "Elke ploeg heeft minstens één renner aan de start die kan winnen. Ik kijk dus niet enkel naar Wout." En kijkt hij naar Van der Poel? "Ik denk niet dat Mathieu van der Poel naar Milaan-Sanremo komt om te trainen. Ik denk dat hij goed is. Hoe goed, dat zullen we weten in de finale. Ik ben wel blij dat hij opnieuw deel uitmaakt van het peloton."