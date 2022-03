Die andere alleskunner valt door de mand in Milaan - San Remo: "Gaat nog gebeuren, want zijn basis is te smal"



Foto: © photonews

Michel Wuyts en Tom Boonen waren de analisten en commentatoren van dienst op VTM tijdens Milaan - San Remo. En ze hadden over bepaalde mensen ook wel opvallende meningen. Zo zagen Wuyts en Boonen allebei Tom Pidcock opvallend vroeg de rol helemaal lossen in Milaan - San Remo. DNF Uiteindelijk zou de Brit zelfs de streep niet halen. "Hij zal de mountainbike toch wat meer aan de kant moeten schuiven", klonk het kritisch bij Tom Boonen toen Pidcock loste. En Michel Wuyts voorspelde achteraf dat het niet de laatste keer zal zijn: "Hij loste vroeg en weg waren zijn kansen. Het gaat hem zeker nog overkomen, want zijn basis is te smal." Lees ook... Sterke man Quick-Step beticht grote concurrent van mechanische doping: "Schandalig wat daar gebeurd is"



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws per mail.