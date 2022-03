Meester-daler Mohorič draait de topfavorieten een loer en schenkt Bahrein opnieuw een overwinning in Monument

Geen topfavoriet als Van Aert of Pogačar die het eerste Monument wint in 2022, wel Mohorič. Die zorgde voor een verrassing in Sanremo, maar heeft het niet gestolen.

Jumbo-Visma en UAE dunden de boel fel uit op de Cipressa, waardoor er slechts een man of dertig overbleef in de groep der favorieten. Van Quick-Step bleef er bijvoorbeeld slechts één renner meer over. Op de Poggio werden de laatste twee vroege vluchters ingerekend.

Pogačar gooide zijn troeven op tafel met een viertal versnellingen. Haast elke keer was Van Aert er als de kippen bij om te reageren. Na die speldenprikken ging het niveau liggen, waardoor ook de rest kon aanhaken. Van de demarrage van Kragh Andersen ging wel nog wat uit, maar de verschillen waren beperkt op de top van de Poggio.

Mohorič achtte dan zijn moment gekomen om toe te slaan in de afdaling. En dalen, dat kan de Sloveen als de beste. De favorieten zaten in een geslagen positie. Turgis probeerde in zijn eentje nog de oversteek te maken, maar Mohorič had gewonnen spel. Na vorig jaar Parijs-Roubaix te winnen met Colbrelli, is Milaan-Sanremo nu een prooi met Bahrein via Mohorič. Van der Poel werd knap derde.