Niet Pogačar maar andere Sloveen wint in Sanremo door technisch snufje: "Eerste keer dacht ik: wow, geweldig"

Als we vooraf wisten dat een Sloveen Milaan-Sanremo ging winnen, hadden we naam van Pogačar al ingevuld op de erelijst. Het was echter Matej Mohorič die in de klassieker geschiedenis schreef.

Milaan-Sanremo stond sowieso hoog op zijn verlanglijstje. "Ik dacht hele winter aan deze koers. Deze koers ligt me goed. Ik kon goed trainen in de winter en zo een goede conditie opbouwen. Ik dacht op de Poggio niet dat ik superhard ging, maar het was voldoende om met de besten over de top te geraken en zag dan een kans in de afdaling. Ik heb een beetje risico genomen, maar kon het volhouden. Ik kan het niet geloven."

Volgens hem was zijn zege mee te danken aan een technisch snufje waardoor het zadel snel van hoogte kan wisselen. "De ploeg kwam met het idee van die dropper post. Toen de ploeg mijn fiets had afgesteld, dacht ik in eerste instantie niet dat het een heel ggroot verschil zou maken. De eerste keer dat ik het probeerde, dacht ik: "Wow, geweldig!""

MEER CONTROLE MET 'DROPPER POST'

Het heeft volgens Mohorič niets dan voordelen. "Het is enorm, hoe veel veiliger het is. Het geeft je veel meer controle over de fiets. Het is gemakkelijker om zo stuurfouten te vermijden." Ook de mentale kracht bij de winnaar was een belangrijke factor. "Ik werd in februari ziek en was in Strade Bianche betrokken bij de val van Alaphilippe. Ik bezeerde me aan de knie en moest drie-vier dagen de fiets aan de kant laten."

Op dat moment zag het er helemaal niet zo goed uit, maar Mohorič bleef erin geloven. "Als de ploeg zo die fiets helemaal afstelt, kan ik niet anders dan er het beste van maken. Ik ben vaak bij de physio langs gegaan en heb de basis getraind om een zo goed mogelijke conditie te behouden."