Ondertussen in Frankrijk: Anthony Perez triomfeert bij clash tussen Franse ploegen

In de schaduw van Milaan-Sanremo werd ook in Frankrijk gekoerst. Anthony Perez kroonde zich daar tot overwinnaar, na een wedstrijd waarin vooral Franse teams streden voor de zege.

In de loop van de Loire Atlantique Classic, een Franse eendagskoers, werd de boel alsmaar uitgegund naarmate de wedstrijd vorderde. Aan het eind kon een man of dertien nog wel spurten voor de zege. Het overgrote merendeel van de renners voorin waren Fransen.

Niet onverwacht was het dan ook een Fransman die kon juichen: Anthony Perez van Cofidis bleek de snelste in de kopgroep. Perez klopte de Brit Lewis Askey van Groupama-FDJ in de spurt. Arkéa-Samsic kreeg met Matis Louvel ook een mannetje op het podium.

Met Kamiel Bonneau van Sport Vlaanderen-Baloise was ook een Belg mee vooraan. Bonneau sleepte er een tiende plaats uit.