Voor Christopher Froome geldt wat voor Mathieu van der Poel dan toch niet het geval is

Dat betekent: van de Italiaanse rittenkoers Coppi e Bartali de eerste koers in 2022 maken. Froome zag zijn seizoensstart uitgesteld door blessurelast. "Het was geen ideale start van het jaar, om meteen met een blessure te zitten, maar ik heb hard gewerkt om opnieuw fitter te worden. Het was gelukkig maar een kleine stap terug."

Tijd dus om er opnieuw in te vliegen. "Ik kijk uit naar het seizoen, Coppi e Bartali is mijn eerste koers. Het is altijd een geweldige ervaring om te koersen in Italië", weet Froome. "Ik kan niet wachten om aan de zijde van mijn ploegmaats te koersen."

