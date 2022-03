Bloedtest moet onduidelijkheid over maagproblemen Pidcock wegnemen: "We hopen dat we oorzaak kunnen vinden"

Maagproblemen lagen aan de basis van de opgave van Tom Pidcock in Milaan-Sanremo. De oorzaak? Die is vooralsnog onbekend. Wat Ineos toch met de nodige zorgen opzadelt.

Wat was er nu juist aan de hand met Pidcock in Milaan-Sanremo? "Het was geen buikloop, maar Tom moest wel serieus naar het toilet gaan. Ook nadien voelde zijn maag niet honderd procent gezond. Verder koersen had geen zin", zegt trainer Kurt Bogaerts in Het Laatste Nieuws.

Onlangs was Pidcock nog op hoogtestage in Andorra. "Die hoogteprikkel verliep vlekkeloos. We hebben alle trainingen kunnen afwerken zoals gepland. Op zeven dagen trainde Tom meer dan dertig uur en met de nodige intensiteit. Van maagproblemen was geen sprake, maar in koers duiken ze weer op. Misschien omdat je in een lange wedstrijd als Milaan-Sanremo veel moet ‘fuelen’? Het vreemde is ook dat hij zich niet echt ziek voelt."

EVEN GEEN WEDSTRIJDPLANNING

Ook in de Strade Bianche had Pidcock al last van maagproblemen. Er moet dus nog achterhaalt worden waar dit precies vandaan komt. "We gaan dit onderzoeken. Tom heeft woensdag een bloedtest laten doen en we hopen dat we op basis van die resultaten een oorzaak kunnen vinden." Afwacchten dus wat de impact daarvan is op zijn kalender. "We gaan even geen wedstrijdplanning maken totdat dit probleem is opgelost."