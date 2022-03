Christophe Roodhooft pareert de kritiek van algemeen directeur Jumbo-Visma: "Ik snap zijn punt niet"

De algemeen directeur van Jumbo-Visma viseerde met een uitlating het team van Christophe Roodhooft na Milaan-Sanremo. Inmiddels heeft Roodhooft hem van antwoord gediend.

Richard Plugge begreep niet waarom Alpecin-Fenix niet meer meewerkte in de loop van de koers en liet dat duidelijk verstaan. In de HLN-podcast 'Wuyts & Boonen' kreeg Roodhooft de vraag voorgeschoteld wat hij dacht toen hij de commentaren van de Nederlander hoorde.

OOK IN TOUR VORIG JAAR AL KRITIEK VAN PLUGGE

"Eerlijk gezegd: niets. Vorig jaar zei Plugge na de tijdrit in de Tour ook dat het niet kon dat Mathieu voor het eerst op die tijdritifets zat enzo. Nu komt hij hier weer mee. Ten eerste is Plugge ons niets komen vragen in de wedstrijd. Wij zijn niet van start gegaan als favoriet."

"We hebben de voorbije twee jaar er wel telkens iemand meteen bijgezet", benadrukt Roodhooft. "Ik zie in de verste verte niet in waarom wij op voorhand die wedstrijd zo moesten aanpakken. Het is Plugge zijn goed recht om dat te vinden, maar ik snap zijn punt niet."