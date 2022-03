Had Roglic niet meer moeten doen voor Van Aert? "Mohoric kan zich permitteren om in tiende positie te zitten"

Wout Van Aert zat in de finale van Milaan-San Remo helemaal alleen. Op sociale media kwam er enorm veel kritiek op Primoz Roglic, die nergens meer te bespeuren was op de Pogio.

Van Aert heeft eerder dit seizoen al de longen uit zijn lijf gereden voor Roglic, maar die kon dat dus niet als wederdienst opbrengen. Het gedrum in aanloop naar de Pogio werd hem te veel. Dat is niet zijn ding. "De Poggio was net te lang en het ging te snel. Ik miste de versnelling om de besten te kunnen volgen", zei Roglic.

Van Aert moest de afdaling dus alleen doen. "Dat had beter gekund", aldus Van Aert, die wel zijn ploegmaat uit de wind zette. "Matej Mohoric kan het zich permitteren om op de Poggio in tiende positie te zitten. Die moet enkel volgen, terwijl Roglic en ik op alles moeten reageren en het gewicht van de koers dragen."