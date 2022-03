Tom Boonen en Niels Albert over de impact van de 'dropper' van Mohorič: "Geniale zet" en "Ook geen wondermiddel"

Sensationeel toch: het verhaal van Mohorič en zijn 'dropper'. Tom Boonen en Niels Albert zijn wel met het systeem vertrouwd.

"Ik ken die mannen van de dropper seatpost waarmee Mohorič zijn afdaling reed redelijk goed", onthult Tom Boonen in Het Laatste Nieuws. "Zaterdagavond stuurden ze me een bericht, maar om eerlijk te zijn: het was me tijdens onze live op VTM niet opgevallen. Geniale zet, toch? Veel renners zullen het ongetwijfeld wel kennen, maar niet durven gebruiken."

© photonews

Al zullen ze verleid worden om dat in de toekomst wel te doen, nu het mee een overwinning in een Monument tot stand heeft gebracht. "De dropper bestaat al lang. Nu Mohorič het ijs brak, zal je hem vaker zien opduiken in topkoersen en misschien zelfs (grote) ronden."

Niels Albert wil wel één en ander nuanceren. "De dropper seatpost is ook geen wondermiddel. Als je de daalkunst niet tot in de puntjes beheerst mag je rijden met gelijk welk technisch snufje. Dan lukt het simpelweg niet. Anderzijds transformeert het een sterke daler, zoals Mohorič, met dit extra voordeel wel tot een uitstekende daler."

© photonews

En ook in Milaan-Sanremo had het anders kunnen uitdraaien. "De winnaar heeft altijd gelijk. Maar, eerlijk is eerlijk: bijna ging het mis. Slaat hij tegen de grond - wat gelukkig niet is gebeurd - praat na afloop niemand over die dropper. Misschien was Mohorič wel gewoon de beste man in koers."