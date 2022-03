🎥 Verwachtingen overtroffen: Lachlan Morton zamelt bijna 200 000 dollar in met rit tot aan de Oekraïense grens

Wat een kerel is Lachlan Morton toch. Om geld in te zamelen voor de Oekraïense vluchtelingen, wilde hij ver gaan. Letterlijk, tot aan de Oekraïense grens.

Het was de bedoeling om, nadat ook sponsors hun duit in het zakje deden, zo'n 100 000 dollar in te zamelen voor mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. De verwachtingen werden ruimschoots overtroffen: Lachlan Morton zamelde 197 009 dollar in, meldt zijn ploeg Education First-EasyPost.

Om dat te doen reed Morton 1063 kilometer, van in München tot aan de Oekraïense grens. "We hebben het gehaald tot aan de grens", getuigt Morton ter plekke in een filmpje op Instagram. "Bedankt aan iedereen die deze trip ondersteund heeft."

Zijna actie toont duidelijk aan hoezeer hij meeleeft met iedereen die getroffen wordt door de oorlog. "Voor mij is dit het einde van een zware rit, maar voorbij deze grens hebben heel wat mensen het zwaar. Ik ben blij dat we met de wielergemeenschap deze mensen kunnen helpen."