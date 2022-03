Bondsdokter reageert na reanimatie Colbrelli over gevaren ziektes: "Niemand wil tijd verliezen, maar ..."

Tim Declercq zal (een deel van) het voorjaar missen door een ontsteking van een hartzakje, en hij is niet de enige met een probleem. Maandag moest Sonny Colbrelli worden gereanimeerd.

"Vooral duursporters lopen gevaar op complicaties. Er is zowel op korte als op lange termijn gevaar", besefte bondsdokter Kris Van der Mieren een maand geleden al.

Tijd nemen

"Het coronavirus heeft een voorliefde voor de hartspier, maar andere virussen kunnen even goed de hartspier aantasten", vult hij nu aan in Het Laatste Nieuws.



"Een virale aandoening kan nog maanden na de infectie aanslepen. Bij topsporters is de tijdsdruk groot. Niemand wil tijd verliezen, maar de minste tijd verlies je door een ziekte goed te laten uitzieken. De meeste tijd verlies je door snel snel proberen aan te knopen met topsport."