Christoph Roodhooft evalueert Milaan-Sanremo van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel verraste niet alleen met zijn deelname aan Milaan-Sanremo, maar werd ook nog eens derde.

Na een lange periode van blessureleed en afwezigheid stond Mathieu van der Poel plots onverwacht aan de start van Milaan-Sanremo. Hij reed zichzelf meteen ook naar de derde plaats, al is het maar de vraag in hoeverre die plek representatief is voor zijn vorm richting de klassiekers.

“Die derde plek hebben we vast. Maar in Vlaanderen en Roubaix wordt anders gekoerst. In San Remo kon Mathieu zich 250 kilometer gedeisd houden in het peloton. In dat kader is de manier waarop we de koers hebben aangepakt, niet onlogisch”, zegt Christoph Roodhooft aan WielerFlits.

“Het blijft afwachten. We stellen alleen vast dat hij conditioneel wel op de goede weg is. Met de Coppi e Bartali extra in de benen, moet hij klaar zijn om zijn rol als kopman te spelen in de klassiekers.”

Na Milaan-Sanremo had Van der Poel nergens last van, zo geeft Roodhooft nog mee.